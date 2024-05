Bêbado, prefeito de Cantagalo manda eleitores irem “à merda”

Guga de Paula também já foi flagrado bêbado ao volante/Reprodução

O prefeito de Cantagalo, na Região Serrana do Rio, foi flagrado sob efeito de álcool

em cima de um palanque durante evento no distrito de Euclidelândia, na noite do

último sábado (11). Um vídeo registrou o momento em que Guga de Paula (PP-RJ),

alcoolizado e com o microfone em mãos, mandou os eleitores irem “à merda”.

“Não quero que vocês votem em mim nunca mais […] vocês votem em quem vocês

quiserem. E eu vou mandar todo mundo, vocês, à merda, sabe por quê?! Que eu

não sou candidato”, disse Guga.

Ao lado do cantor e amigo Pedro Garcia, o político ainda pediu respeito e chamou os

seguranças, dizendo que um homem o havia desacatado: “prende ele, prende ele,

prende ele”, falou ao microfone.

O fato acontece menos de 1 mês após a Câmara de Cantagalo rejeitar a cassação

do prefeito, que foi denunciado por perseguir um homem, com arma em punho, na

véspera do Natal passado. Guga de Paula chegou a ser preso, mas foi liberado

após pagamento de fiança.

Outros casos

Não é a primeira vez que o político é flagrado sob efeito de álcool em cima de

palanques e também ao volante. Em agosto de 2019, um vídeo registrado por um

morador do distrito de Boa Sorte mostrou Guga de Paula embriagado, dirigindo seu

veículo normalmente nas ruas da localidade. A Polícia Militar chegou ser acionada.

Em novembro de 2023, Guga foi novamente flagrado visivelmente bêbado ao

volante, quando, descontrolado, acabou subindo com o seu veículo em cima de uma

calçada no distrito de Laranjais, em Itaocara (RJ), onde havia famílias. Apesar do

susto, ninguém se feriu. A assessoria do prefeito disse, na ocasião, ter sido um

problema no carro.

Mas o caso que fez Guga de Paula virar manchete nacional ocorreu em 2017,

durante a Festa de Maio, no distrito Santa Rita da Floresta. Novamente alcoolizado

no palanque e tropeçando nas palavras, Guga negou que estivesse bêbado, mas

depois admitiu ter tomado umas cachaças: “Quem quiser falar mal de mim, não fala

mal de mim não. Sabe por quê? O prefeito é doidão!”