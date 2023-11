Bebê sequestrado de maternidade é encontrado no Morro do Borel, na Zona Norte do Rio 

Criança foi levada da unidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda. Suspeita acabou presa na Zona Norte do Rio

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira (1º) horas depois de sequestrar um recém-nascido na Maternidade Municipal Maria Amelia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio. Cauane Malaquias da Costa foi conduzida à 4ª DP (Praça da República), onde prestou depoimento e afirmou ter ido à unidade de saúde na última terça-feira (31) visitar uma amiga, quando teria “se interessado” por Ravi Cunha, de apenas um dia de vida.

Câmeras de segurança gravaram a sequestradora num dos corredores da unidade,

com uma bolsa e uma sacola. A imagem ajudou na denúncia anônima que levou equipes da Polícia Civil da UPP Borel até o endereço onde ela estava com a criança. A mulher negou o sequestro e afirmava ser mãe do menino. Segundo parentes, ela teria perdido um bebê.

O neném foi devolvido aos pais, Nívea Maria, 27 anos, e Matheus Maranhão, 26 anos, na maternidade, por volta das 9h. Ao saber, por meio de uma ligação telefônica da esposa, Patrícia Figueira, que o neto estava em segurança, Davi, emocionado, se ajoelhou na frente da maternidade e agradeceu a Deus.

Entrou pela varanda

Segundo funcionários da unidade de saúde, a mulher pode ter entrado por uma das varandas. O circuito de segurança não teria flagrado Ravi junto da suspeita.

Por isso, a direção da maternidade acredita que o bebê tenha sido colocado dentro de uma bolsa e, assim, sem chamar a atenção, Cauane saiu do local com a criança.

Ravi foi levado da enfermaria, no 3º andar da maternidade, enquanto a mãe, Nívea Maria, e a avó paterna, Patrícia, cochilavam. Patrícia acordou e percebeu que o neto não estava no local.

No Morro do Borel, a 10 km da maternidade, um vizinho informou à UPP da comunidade onde a suspeita estava, e os PMs encontraram Ravi dentro da casa.