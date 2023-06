Belford Roxo abre processo seletivo para 1.268 vagas na área da Saúde

Para o cargo de agente de combate às endemias estão sendo oferecidas 284 vagas

A Prefeitura de Belford Roxo abriu processo seletivo para a contratação de 984 (50

dessas vagas são para pessoas com deficiência) para agentes comunitários de

saúde (ACS) e 284 (sendo 14 para pessoas com deficiência) para agentes de

combate às endemias (ACE), totalizando 1.268 vagas. As inscrições vão até o dia

11 de junho e a taxa é de R$ 100. Para os dois cargos é necessário ter o ensino

médio completo. O salário para ambos os cargos é de R$ 2.640, com 40 horas

semanais de trabalho.

As inscrições serão realizadas pelo site www.universidadepatativa.com.br, por meio

de formulário de Inscrição via internet, com início às 9h do dia 1º de junho e término às 23h59 de 11 de junho. O candidato poderá se inscrever para os dois cargos, desde que cumpra os requisitos exigidos para os mesmos. O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado. Para o cargo de agente comunitário de saúde, o candidato deverá residir na área de atuação escolhida (bairro) desde a publicação do edital.

Caráter eliminatório

A prova objetiva, que terá caráter eliminatório, será em uma etapa e aplicada para

todos os cargos, em horários diferentes. Somente serão aprovados os candidatos

que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinquenta porcento) de acertos. A

prova objetiva para o cargo de nível médio Completo constará de 30 (trinta)

questões objetivas, de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas, tendo apenas

uma opção correta e será atribuído a cada questão o valor de quatro pontos. As

questões estão divididas da seguinte forma: 10 de conhecimentos gerais, 5 de

informática básica e 10 de conhecimentos específicos.

Requisitos básicos

São requisitos para inscrição no Processo Seletivo: ser brasileiro nato, naturalizado

ou cidadão português nas condições previstas pelo Decreto nº. 70.391/72, ou

estrangeiro na forma da Lei; ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data da

posse; preencher o Requerimento de Inscrição, fornecido no site:

www.universidadepatativa.com.br; estar em dia com as obrigações eleitorais; estar

em dia com as obrigações para o Serviço Militar, para os candidatos do sexo

masculino; estar em gozo de saúde física e mental para o exercício da função; ter

na data de admissão, a escolaridade exigida para o provimento do cargo

pretendido, adquirida em instituição de ensino oficial legalmente reconhecido com

registro no órgão competente; e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 100.

Mais informações – assim como o edital – podem ser obtidas no seguinte link:

https://home.universidadepatativa.com.br/processo-seletivo-publico-prefeitura-

municipal-de-belford-roxo-rj-edital-001-2023/