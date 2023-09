Belford Roxo asfalta mais ruas no bairro Recantus

O pacote de intervenções com saneamento, drenagem e pavimentação

beneficiará o bairro Recantus

A Prefeitura de Belford Roxo está levando asfalto para o bairro Recantus (antigo

Babi). As ruas Alfa e Estrela Dalva estão recebendo asfaltamento em toda a

extensão após a realização do pacote de intervenções com saneamento, drenagem

e pavimentação. De acordo com a primeira etapa do projeto de asfalto, mais de 10

ruas serão contempladas com as melhorias no bairro.

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus

Carneiro, fiscalizou o trabalho da equipe e atendeu moradores. “Esse é o nosso

compromisso com toda a população belforroxense. Vamos continuar avançando e

entregando benfeitorias que transformam a vida das famílias para melhor”, comentou Matheus, acompanhado de lideranças do bairro, assim como o vereador e

presidente da Câmara Municipal, Armandinho Penelis, responsável pela indicação

das obras.

O marceneiro e morador do Recantus, Vanildo Freitas, de 60 anos, comemorou a

chegada da melhoria. “É uma benção poder ver o asfalto chegar na minha rua, pois

nós moradores sofríamos com os buracos e a falta de infraestrutura”, comentou

Vanildo. “Faltava tudo no bairro, esperei muitos anos por esse momento. Agradeço

pelo trabalho e empenho da nossa gestão municipal”, completou o aposentado

Evandro Pereira, de 57 anos, também morador do Recantus.