Belford Roxo capacita profissionais da educação em primeiros socorros

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação e da

Secretaria de Defesa Civil, promoveu uma capacitação do projeto Defesa da Vida

para professores e estimuladores da educação especial da rede de ensino. O

encontro teve como objetivo ensinar noções básicas de primeiros socorros e

ocorreu no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo.

O treinamento nas escolas tornou-se obrigatório através da Lei 13.722 de 2018 (Lei

Lucas) em unidades de ensino público e privado de educação básica. A iniciativa é

uma parceria com o Corpo de Bombeiros.

O secretário municipal de Defesa Civil, Alberto Vieira, esteve presente com a equipe

técnica para realizar a capacitação. “Esse trabalho é contínuo e acontece todos os

anos desde a sua obrigatoriedade como lei. Nossa missão é garantir que a

comunidade escolar esteja preparada para agir em situações adversas”, ressaltou.

“Cada manobra e procedimento da capacitação é voltado para salvar vidas”,

concluiu Alberto.

Responsável técnico

O bombeiro militar e enfermeiro, Adonis Cardoso, foi o responsável técnico pela

capacitação na escola. “A orientação dos profissionais da educação é fundamental

para os atendimentos de emergência de primeiros socorros dentro do ambiente

escolar”, contou. “Estamos sempre atuando de forma integrada com a Defesa Civil

e o SAMU para capacitar e prestar assistência nas situações de necessidade”,

completou Adonis.

A coordenadora do segundo turno do CIEP Constantino Reis, Denise Alves,

participou ativamente do treinamento de simulação de massagem cardíaca. “Foi um

dia muito produtivo, repleto de conhecimentos importantes. É um privilégio ter

acesso a esses ensinamentos para melhorar nosso atendimento”, frisou Denise.

“Essa capacitação é essencial para controlar acidentes dentro da unidade escolar”,

acrescentou a professora da sala de recursos, Michele Gomes.