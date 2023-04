Belford Roxo: Casa de Cultura oferece oficinas gratuitas de arte e música

O curso de teatro é oferecido gratuitamente pela Casa de Cultura e é um dos mais procurados

É tempo de aprender. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, está com matrículas abertas para diversas oficinas gratuitas de arte e música na Casa de Cultura, em Nova Piam.

Crianças a partir dos 7 anos poderão aproveitar a oportunidade das aulas que ocorrem em dois turnos, manhã e tarde. Dentre os cursos oferecidos estão: teatro, canto, percussão, teoria musical, artesanato, violão, capoeira, pintura, crochê, além de dança de salão, zumba e outros estilos.

O secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, convidou os munícipes para aproveitarem as oficinas. “Essas oportunidades são importantes para inserir as crianças e jovens no universo criativo,

ensinar novos valores e incentivar o desenvolvimento pessoal”, frisou.

“Temos uma variedade de oficinas para contemplar diversos interesses, garantindo a inclusão, didática e conhecimento para a vida toda”, completou Robson.