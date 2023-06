Belford Roxo celebra Dia Mundial do Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou o plantio de mudas de pau-brasil

na APA do Alto Iguaçu

Para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, a

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belford Roxo realizou o plantio de mudas de pau-brasil na Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto Iguaçu.

Na ação ambiental coordenada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Igo

Menezes, foram plantadas mudas da espécie pau-brasil que simbolizam

nacionalmente a perseverança, força e resistência. “Hoje comemoramos o 50°

aniversário do Dia Mundial do Ambiente e plantamos árvores que representam a

origem do nosso país”, ressaltou.

“Vamos seguir agindo na conscientização, sensibilização e elaboração de ações que visem à preservação ambiental do nosso município”, completou Igo, que também visitou a creche Casa da Criança, em Santa Tereza e plantou morangos com as crianças no projeto Horta Educacional.

Data da Conferência das Nações Unidas

A data de 5 de junho foi instituída como Dia Mundial do Meio Ambiente por ter sido

a mesma data da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano,

em Estocolmo, no ano de 1972.

A moradora da região da APA, Gracineide Lisboa, de 54 anos, participou do plantio

e contou que as árvores são muito bem-vindas ao ambiente. “Minha família cuida

dessa mata por gerações, precisamos transmitir esses ensinamentos preciosos

para que os jovens contribuam também com a preservação”, comentou. “Os

moradores e a natureza agradecem pela linda iniciativa”, concluiu Gracineide.