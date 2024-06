Belford Roxo celebra o Dia Nacional do Teste do Pezinho com palestras e exames

Um ator de amor. A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu na manhã desta quarta-feira (5, na Policlínica Neuza Goulart Brizola, um evento voltado à importância do teste do pezinho que é comemorado no dia 6 de junho. Mães, filhos e profissionais da Saúde participaram de palestras e realizaram exames nos recém-nascidos.

O teste do pezinho é obrigatório e gratuito em todo o território nacional desde 1992, visando garantir os cuidados essenciais aos recém-nascidos. A Secretaria Municipal de Saúde oferta o exame em seis policlínicas de Belford Roxo.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a dedicação dos funcionários da Pasta. “Trabalhamos sempre para oferecer uma saúde de qualidade à população. O Teste do Pezinho é fundamental, pois através dele temos a possibilidade de detectar uma série de doenças”, resumiu Christian Vieira.

A responsável pela Sala do Teste do Pezinho da Policlínica Neuza Brizola, Rosinete de Freitas, organizou o evento com as palestras. “O exame faz parte da triagem neonatal e possibilita a identificação precoce de doenças metabólicas, genéticas, enzimáticas, endocrinológicas e infecciosas”, comentou Rosinete, ao lado do diretor da Policlínica Neuza Brizola, Willian de Andrade.

Diagnóstico precoce

A nutricionista Suelen Lopes e a pediatra Karla Teixeira palestraram sobre a importância do teste. “É muito importante dar visibilidade para o exame que é um dos mais relevantes para o recém-nascido. O diagnóstico precoce e tratamento adequado significa mais qualidade de vida para as crianças”, explicou Suelen. “É nosso dever seguir garantindo o cuidado integral dos recém-nascidos, estamos à disposição para ampliar o desenvolvimento saudável da criança”, acrescentou Karla.

O coordenador geral da Rede de Atenção Especializada e Agentes Comunitários da Saúde, Admilson Figueiredo, pontuou sobre os avanços no oferecimento do serviço. “No ano de 2023 foram 3.031 Testes do Pezinho realizados em seis policlínicas que oferecemos os exames. E no primeiro quadrimestre de 2024 já contabilizamos 843 testes”, ressaltou Admilson.

A mãe de Maria Júlia e moradora de Heliópolis, Rayane do Nascimento, de 31 anos, levou a bebê para coletar o sangue do teste conhecido por ser simples e rápido. “É um sentimento de felicidade de trazê-la nesse exame que é muito importante, e o atendimento foi ótimo. Faço o convite para que não deixem de fazer esse procedimento que é fundamental para a saúde dos nossos filhos”, completou Rayane.

Onde fazer o Teste do Pezinho

Policlínica de Heliópolis, segunda-feira, de 8h às 12h

Policlínica de Nova Aurora, quarta-feira, de 8h às 12h

Policlínica de Santa Maria, segunda-feira, de 8h às 12h

Policlínica Parque Amorim, segunda-feira, de 8h às 12h

Policlínica Parque São José, segunda-feira, de 8h às 12h

Policlínica Neuza Brizola, segunda e quarta-feira, de 8h às 12h