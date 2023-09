Belford Roxo comemora Dia da Árvore com palestras e plantio

O evento foi marcado pelo plantio de 100 mudas com a ajuda de alunos da rede municipal e estadual

Por um planeta mais verde. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (21) uma ação especial para celebrar o Dia Mundial da Árvore. O evento aconteceu com duas atividades: uma palestra de educação ambiental na escola municipal Waldomiro José Pereira, em Shangrilá, e o plantio de mudas com a ajuda de alunos da rede municipal e estadual.

O projeto que leva o nome “Plantando um novo tempo” tem como objetivo espalhar o “verde” pela cidade e conscientizar a comunidade levando o tema da educação ambiental. A equipe técnica do Meio Ambiente realizou uma palestra interativa e o plantio de mais de 100 mudas de ipê, pau-brasil, albizia e pau-ferro, na Rua Existente, com a participação de alunos da escola municipal Waldomiro José Pereira, o colégio estadual Bairro Nova Aurora (CEBNA) e do Centro Educacional Almeida Menigate.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Igo Menezes, destacou a importância da ação. “Comemoramos esse dia que demonstra a relevância do meio ambiente em nossas vidas. Estamos lançando um projeto audacioso que tem como meta o plantio de 6 mil mudas em toda cidade e seguir levando conhecimento para todas as comunidades”, frisou Igo.

Compromisso ambiental

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, enfatizou o compromisso com a preservação ambiental. “É importante contribuir para o futuro sustentável da cidade e proporcionar um impacto real ao meio ambiente. Nosso papel é ampliar as condições de vida e preservar a biodiversidade”, ressaltou Matheus.

Durante o evento, a Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, promoveu a entrega de duas viaturas para a fiscalização da guarda ambiental em Belford Roxo, através da presença do superintendente de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, Aguinaldo Pinto da Silva. “Seguimos fortalecendo as ações de fiscalização para que se preserve a mata nativa e o respeito pela natureza no município”, pontuou Aguinaldo.

Lixo fora e proteção da natureza

As alunas do 5º ano da escola municipal Waldomiro José Pereira, Kauany Vitória e Ester Glória, de 11 e 10 anos, participaram entusiasmadas do plantio de mudas. “Achei muito legal a palestra que trouxe vários animais diferentes na exposição. Aprendi que precisamos saber jogar o lixo fora e proteger a natureza”, comentou Kauany. “Foi uma experiência muito interessante e divertida, todos nós precisamos cuidar do meio ambiente”, acrescentou Ester.