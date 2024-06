Belford Roxo comemora Dia Mundial do Meio Ambiente com estudantes da rede municipal

Centenas de mudas foram plantadas em um dia especial com palestras que também abordaram sustentabilidade

A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente com alunos da Escola Municipal Professor Edson Santos, no bairro Malhapão. Centenas de mudas foram plantadas em um dia especial com palestras sobre meio ambiente e sustentabilidade.

Na comemoração do dia, a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente organizou uma palestra sobre o tema principal com a bióloga Nathalia Varela e o chefe da Divisão de Programas Ambientais, Denilson Fernandes. Em seguida, os alunos foram divididos em grupos para plantar mudas de alface, coentro, cebolinha, quiabo, jiló, pimentão, tomate, couve, dentre outros, que fazem parte do projeto Horta Educacional. Na ocasião, o plantio foi realizado em canteiros homenageando professores da escola, profissionais que lecionam há mais de 20 anos na rede municipal de ensino.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Diego Rocha, esteve presente para coordenar a ação ambiental. “Hoje é um dia muito importante de ser lembrado, pois estamos falando daquilo que representa tudo que existe no mundo. A natureza, a vida, o planeta Terra como todo. Tudo isso é o meio ambiente”, ressaltou. “Com muita responsabilidade e consciência ambiental, nós continuaremos agindo de forma que possamos preservar e fortalecer o ambiente em nosso município”, completou Diego, que também agradeceu à parceria com a Ecoaba Consultoria Agrícola e Ambiental que doou as mudas.

Professores homenageados

O professor da escola municipal Professor Edson Santos, Rubens de Almeida, foi um dos profissionais homenageados. “Trabalho na rede municipal de ensino desde 1995 e estou muito feliz com esse momento. Vou levar esse gesto para sempre no coração e as crianças vão aprender muito com o projeto da horta educacional”, completou Rubens.

Os alunos do sexto ano, Rafael de Morais e Ana Luiza da Silva, de 10 anos e 11 anos, participaram do dia especial. “Hoje foi um dia muito legal de aprendizado. Precisamos cuidar do nosso ambiente, não podemos poluir e ter cuidado para não afetar as vidas do planeta”, explicou Rafael. “Adorei viver essa experiência, agora é continuar regando as plantinhas para todas crescerem fortes”, complementou Ana Luiza.

Dia 5 de junho

A secretaria homenageou os seguintes professores: Marilene Fonseca, Paula Lira, Dorotea Lustosa, Sandra Cardoso, Adão Donizetti, Adriana Patrícia, Rubens de Almeida, Sidnei de Oliveira e Márcia Raquel

O dia 5 de junho foi instituído como Dia Mundial do Meio Ambiente por ter sido a mesma data da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, no ano de 1972.