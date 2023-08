Belford Roxo debate elaboração do Plano de Direitos Humanos e Igualdade Racial

O secretário Rafael de Milan destacou a importância do plano que irá

orientar Belford Roxo pelos próximos anos nas questões da área

A Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial de Belford Roxo promoveu, no

Teatro da Cidade, bairro Piam, um encontro intersensorial para a elaboração de um

Plano Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial. O evento contou com a

participação de palestrantes abordando o tema.

O secretário municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Rafael de Milan,

destacou a importância do plano que irá orientar Belford Roxo pelos próximos anos

nas questões da área. “Tudo que vai ser desenvolver daqui por diante, além de ser

importante para a cidade, funcionará como capacitação para que o município fique

apto para receber recursos do governo federal”, concluiu o secretário“, ao lado do

professor e babalorixá Ivanir dos Santos, enfatizando como importante a

participação da sociedade na elaboração do plano.

Cinema e educação

O coordenador e curador do Cine Educação, Bernard Brito, apresentou dois filmes

no evento. Os curtas-metragens contam a história do surgimento dos direitos

humanos. “É fundamental que a população tenha acesso ao Cine Educação, projeto

que, conforme o nome diz, trabalha com cinema e educação abordando diversos

temas como violência, racismo e intolerância, pois é fundamental que tenhamos

umas sociedade mais justa”, disse Bernard Brito.

Avanço do debate

Integrante do Conselho de Direitos Humanos e igualdade Racial e presidente do

Conselho Municipal de Cultura, Icaro Ribeiro Meira frisou que a criação da

Secretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial foi fundamental para o avanço

do debate.

“É uma conquista para Belford Roxo, pois é primordial que se respeite os

direitos humanos”, finalizou Icaro. “Acredito que esse olhar da Prefeitura amplia tudo pelo o qual a gente sempre debateu: a luta de direito de igualdade racial. Já demos o primeiro passo”, emendou o estudante de artes cênicas Paulo Cézar Revlis

Pacheco.