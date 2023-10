Belford Roxo e Firjan SENAI Caxias firmam parceria para oferecer cursos de qualificação

Sonhar, planejar e conquistar. Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, firmou um acordo de cooperação técnica com a Firjan Caxias e Região para oferecimento de cursos de qualificação. Na primeira etapa serão oferecidas 100 vagas com três cursos: assistente de operações em logística, assistente administrativo e almoxarife.

Na cerimônia que marcou o primeiro convênio entre as partes, os representantes assinaram o acordo que visa promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico em prol do setor industrial. Os locais do curso, as inscrições e o início das aulas ainda serão divulgados.

A secretária municipal de Indústria e Comércio, Enira Ranuzia, destacou que a iniciativa é pioneira em Belford Roxo. “É a primeira vez que conquistamos essa oportunidade na cidade. Esse momento feliz vai impulsionar o crescimento e desenvolvimento industrial, além de ajudar os munícipes a ingressarem no mercado de trabalho”, completou Enira.

Carência de trabalhadores

O presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone, enfatizou a importância da cooperação técnica no município. “É uma satisfação enorme em poder ajudar na profissionalização que o mercado precisa, pois existe uma carência de trabalhadores especializados. Nossa missão é contribuir para o sucesso dos jovens que estão buscando essa formação profissional”, ressaltou Roberto.

O consultor de projetos da Firjan Caxias e Região, Washington Alves, participou da negociação que firmou a parceria. “Estabelecer esse acordo vai ser fundamental para atender as demandas na oferta de qualificação profissional e o início de uma cooperação que será ampliada para outras ações futuras”, pontuou Washington. “Finalmente conseguimos emplacar uma parceria de grande valia que vai transformar a vida desses alunos”, completou a coordenadora da Firjan Caxias e Região, Fernanda Queiroz.

Estiveram presentes também representantes da Firjan SENAI Nova Iguaçu e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio.