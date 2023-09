Belford Roxo encerra Agosto Lilás com evento no Teatro da Cidade

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome (Semascf) encerrou as comemorações alusivas ao tema Agosto Lilás, pelo 17º Aniversário da Lei Maria da Penha (07/08). Durante o período foram desenvolvidas várias atividades e muitas palestras, com objetivo de discutir temas, relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher. Os eventos foram realizados no Teatro da Cidade, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceambel) e nos bairros, distribuindo cartilhas e panfletos informativos, através do Projeto Assistência Presente. A cantora Sol encerrou as comemorações.

O Agosto Lilás foi encerrado no Teatro da Cidade, Avenida Retiro da Imprensa, 1.375, Bairro Piam. O evento contou com as presenças: secretária municipal da Semascf, Tati Ervite, secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone; Secretário Municipal de Trabalho e Renda, Sérgio Lins; a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), delegada Ana Carla Nepomuceno; assessora técnica da Secretaria de Estado da Mulher, Soraya Cavalcanti; a psicóloga do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel), Marcele Lourenço, e a guarda municipal do quadro efetivo da prefeitura, Érica Gonçalves, responsável pelo projeto Viatura Solidária.

Parceria e atendimento

Em uma parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, o evento, prestigiado por mulheres cadastradas nos equipamentos sociais, teve exposição de artesanato e serviços gratuitos de beleza, como limpeza de pele e trato no cabelo. Ano passado, o Brasil registrou 1.410 casos de feminicídios. Em média, uma mulher foi assassinada a cada seis horas. Os números são do Monitor da Violência, do Portal G1 e do Núcleo de Estudos da Violência d USP.

Há cinco tipos de violência contra a mulher: Violência Física, Violência Sexual, Violência Psicológica, Violência Patrimonial e Violência Moral. Em Belford Roxo, mulheres em situação vulnerável e vítimas de violência podem procurar: Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), Avenida Retiro da Imprensa, 800, Bairro Piam, Tel: 3771-1475; Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceambel), Avenida Joaquim da Costa Lima, 2490, Bairro Santa Amélia; Guarda Municipal /Viatura Solidária, Avenida Joaquim da Costa Lima, 2415, Bairro Santa Amélia; nos treze Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nos três Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): CREAS 1 – André Luiz Bonfim de Alencar, Centro, CREAS II – Leonardo Targino do Carmo, em Santa Amélia e CREAS III – Irmã Filomena, Bairro Parque Amorim e Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, Rua Itaiara, 176,Bairro das Graças.