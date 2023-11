Belford Roxo encerra renovações de matrículas no próximo dia 28

As matrículas da educação infantil para 2024 já estão sendo feitas até o

dia 28

Pais e responsáveis de alunos da rede Municipal de Educação de Belford Roxo

devem ficar atentos aos prazos da renovação de matrícula. As renovações

começaram na última segunda-feira (13) e serão recebidas até o dia 28. Estão

sendo efetivadas matrículas para o ano letivo de 2024 da Educação Infantil, do

Ensino Fundamental I e II, da Educação Especial e da Educação de Jovens e

Adultos (EJA).

No ato da renovação, os responsáveis devem assinar uma ficha específica

confirmando que desejam que o aluno continue seus estudos na mesma unidade no

próximo ano. Para pais e responsáveis de estudantes superdotados, com altas

habilidades, transtornos globais do desenvolvimento ou deficientes, o prazo se

encerra na próxima terça-feira (21-11) e terão a matrícula efetivada,

preferencialmente, para a escola mais perto da sua residência.

Novos alunos

A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo (Semed) começará a pré-

matrícula para novos alunos no dia 26 de dezembro. As inscrições irão até 31 de

janeiro de 2024 na própria unidade de ensino de preferência do estudante conforme

oferta de vagas.

A matrícula somente será efetivada quando oficializada pela unidade escolar. Mais informações sobre renovação e pré-matrículas podem ser obtidas pelo whatsapp 96649-5788.