Belford Roxo entra no Junho Lilás para incentivar Teste do Pezinho

O mês das festas juninas chegou e com ele mais uma edição da campanha nacional de incentivo ao Teste do Pezinho. Será o Junho Lilás e a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), oferece o atendimento em seis policlínicas da rede. “O serviço visa facilitar a vida das mães que procuram pelo exame. O teste é recomendado para preservarmos a saúde das crianças”, pontuou Christian Vieira, Secretário Municipal de Saúde.

O Teste do Pezinho é parte da triagem neonatal de bebês de até cinco dias de vida. Ele serve para diagnosticar mais de 50 doenças, genéticas ou metabólicas, que podem afetar o desenvolvimento do bebê. É um exame rápido, feito a partir do sangue coletado no calcanhar do recém-nascido, e que ajuda na identificação de doenças como: o hipotireoidismo congênito, a fenilcetonúria – que compromete o metabolismo e pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso – e as doenças do sangue (hemoglobinopatias) como a anemia falciforme.

Amostras de sangue

Depois de coletadas e devidamente armazenadas nas unidades da Rede Municipal, as papeletas com as amostras de sangue dos bebês são encaminhadas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae-RJ), instituição de referência no diagnóstico e tratamento de doenças apontadas pelo Teste do Pezinho.

“Fazemos a triagem e passamos as informações sobre a importância do exame para a vida do bebê. Primeiro são coletadas amostras em uma papeleta azul e, caso seja apontada a necessidade de confirmação do teste para diagnóstico, ligamos para os responsáveis para uma nova coleta. A segunda mostra é feita em uma papeleta vermelha, que indica a prioridade”, salientou Rose de Freitas, uma das técnicas responsável pelo Teste do Pezinho na Policlínica Neuza Goulart Brizola, no Centro.

Unidades que realizam o teste

As unidades de saúde que realizam o teste do pezinho, nos horários das 8h às 11h, são: Policlínica Parque Amorim (segunda e terça-feira); Policlínica Neuza Brizola (quarta e quinta-feira); Policlínica Nova Aurora (quarta-feira); Policlínica Heliópolis (quinta-feira); Policlínica Santa Maria (terça e quinta-feira); Policlínica Parque São José (terça-feira).