Belford Roxo entrega kits com materiais escolares para alunos da rede municipal

Objetivo é auxiliar e ampliar o aprendizado da educação básica e fundamental, como também da EJA

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira (16), a entrega de materiais escolares para o segundo semestre do ano letivo. Na cerimônia de entrega na escola municipal José Mariano dos Passos, os secretários Denis Macedo (Educação) e Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) estiveram presentes com pais e responsáveis dos alunos.

Com o objetivo de auxiliar e ampliar o aprendizado na rede municipal de ensino, da educação básica e fundamental, como também da Educação de Jovens e Adultos (EJA), cada aluno receberá um kit de material escolar para realizar as atividades do segundo semestre do ano letivo.

Os kits variam de acordo com a escolaridade e possuem itens essenciais como: cola, borracha, tesoura, tinta guache, caderno de desenho, caderno de dez matérias, papel ofício, massa de modelar, lápis, estojo, agenda, pasta, jogo de canetas, régua, compasso, dentre outros.

Itens essenciais

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou a importância do kit complementar. “A cola e a borracha acabam, os materiais são finitos. É importante realizar a reposição e garantir que os alunos tenham esses itens para continuar a formação educacional”, declarou. “Todas as atividades promovidas nas creches e escolas são enriquecedoras para o desenvolvimento de cada estudante”, concluiu Denis.

Entrega faz a diferença

Para o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, a entrega faz a diferença para a rede de ensino. “Precisamos reconhecer o salto na educação do município e que somos referência pelo trabalho implantado nas unidades”, afirmou. “Vamos continuar investindo e contribuindo para a educação das nossas crianças”, completou Matheus.

A moradora do bairro Vilar Novo, Marcele dos Santos, de 35 anos, esteve presente com a filha Alice dos Santos, de 10 anos, para buscar o material. “Estou muito feliz com a entrega do kit, vai ajudar a minha família e muitas outras com diversos itens essenciais”, contou Marcele. “Nem sempre temos condições de adquirir esses materiais e o apoio está sendo fundamental. Agradeço pelo carinho com os nossos filhos”, acrescentou Márcia dos Reis, de 39 anos, mãe de Rafael Antônio Reis, 6 anos.