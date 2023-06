Belford Roxo entrega o Cartão Supera RJ na próxima semana

A entrega dos cartões acontece no camelódromo, próximo à estação de

trem

Nos próximos dias 19 e 20 (segunda e terça -feira), das 10h às 16h, a Prefeitura de

Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania, da

Mulher e do Combate à Fome (Semascmcf), estará realizando, no Camelódromo,

em frente à estação de trem, Centro, um mutirão para entrega do Cartão Supera RJ.

Vale lembrar que para saber se tem direito é necessário acessar o link:

www.superarj.rj.gov.br.

O Supera RJ é um programa de renda mínima do Governo do Estado do Rio de

Janeiro, criado com objetivo de enfrentamento e superação da crise econômica

causada pelas medidas de combate ao Corona Vírus (COVID – 19).

O programa é destinado ao responsável familiar que comprove renda mensal de R$ 210,00 e esteja inscrito no CadUnico, nas faixas de pobreza ou de extrema pobreza.