Belford Roxo ‘foca’ na preparação de jovens ao primeiro emprego

Jovens inseridos no Projeto Guarda Mirim, da Guarda Municipal de Belford Roxo, participaram de uma tarde de palestra sobre o acesso ao primeiro emprego. O evento foi alusivo ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador (24 de abril), ocorrido no Campus do Cederj, Rua Mauá, bairro São Bernardo. A psicóloga e

Coordenadora do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania, da Mulher e do Combate à Fome (Semascmcf), Rayene Ramos, em um bate-papo descontraído, estimulou os jovens presentes a ampliar suas expectativas sobre o mundo do trabalho. “É preciso conhecer novas profissões, aumentar conhecimentos e focar no objetivo”, disse Rayene, pós- graduada em psicologia organizacional.

O Acessuas realiza também oficinas destinadas ao encaminhamento de jovens e adultos, com idade entre 14 e 64 anos, ao mundo do trabalho. As técnicas são realizadas junto aos usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da Prefeitura, administrados através da Semascmf.

“Eles são encaminhados pelas assistentes sociais e psicólogas de acordo com a necessidade. Assim, formamos turmas e potencializamos habilidades. Todos aprendem a fazer currículo, a se comportar em uma dinâmica de grupo e ainda têm noções de direito trabalhista. No final recebem certificado e são encaminhados para vagas de emprego, através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho”, informa a psicóloga.