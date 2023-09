Belford Roxo inicia Semana da Pátria com desfile em Heliópolis

Com o tema “Todos juntos pela Educação”, a banda marcial da Secretaria de

Educação liderada pelo maestro Saturnino abriu o desfile

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, deu

início na última quinta-feira (31) aos desfiles cívicos referentes à Semana da Pátria.

O primeiro dia ocorreu no bairro de Heliópolis com a presença de 19 creches e

escolas públicas. Com o tema “Todos juntos pela Educação”, a banda marcial da

Secretaria de Educação liderada pelo maestro Saturnino abriu o desfile. Na sexta-

feira (01-09), o desfile cívico será no bairro de Nova Aurora.

As creches participantes no primeiro dia foram: Geraldo Dias Fontes, Jorge Victor de Almeida, José Ignácio Gonçalves (Ziza), Jandira Castellar, Álvaro Lisboa Braga, São Judas Tadeu e Professora Tatiene Santos da Silva. Já as escolas foram: Bispo

Moacyr de Oliveira, Márcio Adão Lourenço da Paixão, Geovanna Vitória Barros

Firmino, Álvaro Lisboa Braga, Sargento Euclides, Miguel Angelo, Ernesto Pinheiro

Barcellos, Sebastião Herculano de Mattos, Irmã Maria Filomena Lopes Filha, Amélia Ricci Baroni, Martinho Lutero, EJA Maria Lucia Sindra Soares e Heliópolis.

Com cartazes, faixas, fantasias e figurinos customizados, centenas de crianças

exploraram a criatividade abordando temáticas diversas como: o combate à violência contra a mulher, inclusão educacional, intolerância religiosa, literatura infantil, meio ambiente, herança africana, homenagem ao prefeito Waguinho e todas as regiões do Brasil.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou a importância do

evento. “É um momento especial do lado de fora das dependências da escola. Um

dia que toda a comunidade escolar mostra o trabalho realizado na sala de aula”,

frisou. “Estaremos diante de seis dias de desfiles sublimes durante essa maratona

cívica”, ressaltou Denis, que também agradeceu o apoio da primeira-dama e

deputada federal Daniela Carneiro.

Temas relevantes

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, comentou sobre

a mobilização do desfile cívico. “Promovemos esse grande evento da Semana da

Pátria, que estimula toda a comunidade envolvida com temas relevantes como o

civismo, inclusão, diversidade e a identidade cultural. É um aprendizado que valoriza a nossa pátria”, pontuou Matheus.

A doméstica e moradora de Heliópolis, Renata Assis, de 46 anos, levou o pequeno

Maicon Douglas, da creche Geraldo Dias Fontes. “O desfile foi maravilhoso com uma experiência rica para todas as crianças e o público. Foram apresentadas muitas

mensagens impactantes”, comentou. “A organização está de parabéns, trazendo

valores e lições que comemoram mais um ano de independência”, acrescentou a

também moradora de Heliópolis, Leila Gonçalves, de 58 anos.