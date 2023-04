Belford Roxo inicia vacinação contra vírus da gripe influenza

As doses foram distribuídas por mais de 40 postos de saúde da cidade e estão sendo aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, começou a aplicar as primeiras doses da vacina contra a gripe. As doses foram distribuídas por mais de 40 postos de saúde da cidade e estão sendo aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Pessoas imunodeprimidas, gestantes, puérperas e profissionais da saúde e idosos com 60 anos ou mais, conforme o calendário, são os primeiros a ser imunizados. A vacina contra o vírus influenza (causador da gripe) não tem contraindicação, apenas não sendo recomendado para pessoas com sintomas de resfriado. “É mais um momento de extrema importância para a Saúde do município. A Prefeitura está disponibilizando vacinas e estamos reforçando o pedido para que todos, dentro da sua faixa etária determinada no cronograma da campanha, venha receber a sua dose e se proteger”, ratificou o secretário Municipal da Saúde, Flávio Gonçalves.

“O sucesso de qualquer campanha de vacinação depende essencialmente da adesão da população. Estamos com doses disponíveis e uma sala exclusiva para a vacinação da gripe”, informou a administradora da Policlínica Neuza Brizola, Verônica Brito.

Nas primeiras duas horas de atendimento, mais de 60 doses foram aplicadas no Neuza Brizola, confirmando a adesão à campanha em Belford Roxo.

Prevenção é importante

A aposentada e moradora de Nova Piam, Annine Venezia, 87 anos, esteve presente na Policlínica Neuza Goulart Brizola, no Centro. “Todo ano reforço a dose da vacina porque estou me protegendo e a todos ao meu redor. A saúde da gente não tem preço”, comentou Annine após receber o imunizante e atualizar a caderneta de vacinação.

“Eu tomo sempre a vacina contra a gripe e nunca mais fiquei gripada ou resfriada graças ao imunizante. É rapidinho, aproveitem a vacinação”, acrescentou a moradora do Vilar Novo, Maria Zelia, de 75 anos.

Programa Nacional de Imunização

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi lançada pelo Ministério da Saúde no dia 10 de abril como parte do Programa Nacional de Imunização (PNI). No próximo dia 6 de maio, acontecerá o Dia D Vacinação contra Gripe em Belford Roxo. O evento mobilizará todas as equipes da Semus para o reforço

na imunização da população.

“A campanha e as ações para informar aos munícipes são muito válidas. Vamos lembrar que são necessárias as doses de reforço pois a influenza (vírus da gripe) está sempre mudando. E uma proteção eficiente é obtida com a vacinação completa”, enfatizou Flávio Gonçalves.