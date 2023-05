Belford Roxo intensifica a Campanha ‘Maio Amarelo’

Agentes da Secretaria de Transporte de Belford Roxo distribuíram panfletos informativos para motoristas e forneceram orientações também através de uma faixa

Dando continuidade às ações da Campanha Maio Amarelo em conscientização a redução de acidentes de trânsito, agentes da Secretaria de Transporte de Belford Roxo, em parceria com Sest Senat e Transporte Flores, estiveram no Centro do município distribuindo panfletos informativos para motoristas e fornecendo

orientações também através de uma faixa. Este mês, as ações já aconteceram em escolas, em frente ao Fórum (São Bernardo), na faixa de travessia da Creche Álvaro Lisboa Braga e no ponto de ônibus do Centro.

A instituição Sest Senat trabalha oferecendo cursos e capacitações voltados para a área do transporte. Mas também tem atendimentos para a área da saúde. Durante a ação foi montada uma tenda onde a equipe verificou pressão arterial e passou orientações.

O secretário de Transporte, Marcelo Machado, ressaltou a importância da ação. “Estamos conscientizando nesse mês de maio sobre lesões e mortes no trânsito.

Precisamos respeitar a lei sempre, pois no trânsito o mais importante é a vida”, garantiu.

Objetivo da ação

A coordenadora de educação no trânsito, Edilene Andrade, destacou o objetivo da ação. “Estamos buscando sensibilizar as pessoas para adotarem um trânsito mais seguro e que é responsabilidade de todos. Ter respeito e empatia ao próximo é fundamental para evitarmos que alguém se machuque”, explicou Andrade.