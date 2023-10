Belford Roxo oferece fisioterapia às mulheres mastectomizadas

Na Clínica da Mulher, as pacientes recebem todas as orientações e fazem o trabalho de fisioterapia oncológica

A Prefeitura de Belford Roxo é um dos poucos municípios do Rio que oferecem um atendimento essencial para as mulheres em tratamento contra câncer de mama. Trata-se da fisioterapia oncológica para as pacientes que passaram pela cirurgia de retirada dos seios. O serviço é disponibilizado na Clínica da Mulher (Avenida Benjamin Pinto Dias, s/n, Centro), unidade especializada da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), todas as segundas e quartas-feiras.

“A fisioterapia oncológica para pacientes mastectomizadas é uma especialização da área de reabilitação. Além de recuperar ao máximo os movimentos dos braços, esse trabalho permite a continuação das sessões de radioterapia pois a paciente deve colocar a mão na nuca”, lembrou a fisioterapeuta, Tânia Ribeiro.

As pacientes da fisioterapia oncológica da Clínica da Mulher formaram o grupo “Guerreiras de Belford Roxo” para prestar orientação e apoio às mulheres que precisam passar pelo complexo tratamento do câncer. “Temos recebidos pacientes de várias cidades do Estado e essa união delas é de suma importância. Elas vêm encaminhadas pelo Inca (Instituo Nacional do Câncer) e chegam muito fragilizadas e com os movimentos muito limitados pela cirurgia. Temos hoje 62 pacientes em tratamento aqui, em Belford Roxo, pois há uma carência na rede pública em todo o Estado”, comentou a coordenadora da fisioterapia oncológica, Rose Pertence.

Trabalho voluntário.

Entre as pacientes em tratamento na Clínica da Mulher, Ionara Madeira, moradora de Nova Iguaçu, vem fazendo um trabalho voluntário para as “Guerreiras de Belford Roxo” enfatizando a recuperação emocional dessas mulheres. “Gosto de dizer que ‘meu seio não define quem eu sou’. Muitas mulheres não conseguem se olhar no espelho depois da retirada da mama. Por isso, temos que estar sempre levantando a autoestima uma das outras, pois essa caminhada é complicada. Eu perdi cabelo, unhas e dentes por causa da quimioterapia e venho palestrando sobre o momento emocional e como superar essa fase com otimismo e autoestima elevada”, contou Ionara.

Reforço na campanha Durante o Outubro Rosa, mês alusivo à prevenção aos cânceres de mama e de colo do útero, a Clínica da Mulher, estará reforçando a campanha pelos exames preventivos e pelo autoexame. “Queremos evitar que mais mulheres tenham que procurar a fisioterapia oncológica. Por isso, a Prefeitura está dando o destaque possível e necessário à campanha do Outubro Rosa para que todo mundo saiba que, quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama te tratamento e as chances de cura aumento significativamente”, pontuou o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira.

A Clínica da Mulher será o palco do evento de encerramento do Outubro Rosa em Belford Roxo. O evento está programado para o dia 30 e contará com a presença várias autoridades.