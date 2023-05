Belford Roxo participa do Dia do Desafio

Bruno Nunes, professor Naldo, Sueli Lima e professor Cândido alinhavaram os detalhes para o Dia do Desafio

O secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, Bruno Nunes, recebeu, em seu gabinete, a visita do analista de Esporte e Lazer do Sesc de São João de Meriti, professor Cândido Medeiros, e da representante do Sindicato de Comércio varejista de Nova Iguaçu (Sincovani), Sueli Lima. Em pauta, a realização do Dia do desafio, em 31 de maio. O tema deste ano é: “Muito mais que um dia”. A iniciativa, realizada em todo o mundo, conta com o apoio da Unesco.

Bruno Nunes enfatizou que o Dia do Desafio teve início no Canadá e tem por objetivo despertar a importância da prática da atividade física para melhor qualidade de vida. “Essa é a 29ª edição. A última vez que Belford Roxo teve uma edição foi em 2019. Nosso objetivo é colocar muitas pessoas praticando alguma atividade física no dia 31 de maio para movimentarmos o evento”, concluiu Bruno Nunes.

Evento anual

O Dia do Desafio é celebrado anualmente na última quarta-feira do mês de maio. O principal objetivo desta data é motivar a população a prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental.

Neste dia, as comunidades de diferentes cidades do Brasil e mais outros países do continente americano se reúnem para disputar, amistosamente, competições e desafios que estimulam o corpo. A proposta é que cada pessoa faça qualquer tipo de exercício físico por pelo menos 15 minutos, tornando esta ação um hábito diário.

O Dia do Desafio foi criado no começo da década de 1980, no Canadá, mas com o passar dos anos, o espírito do Dia do Desafio se consolidou e espalhou-se por todo o mundo.