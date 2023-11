Belford Roxo promove ação pelo Novembro Azul no camelódromo

Equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Epidemiológica esclareceram

sobre o câncer de próstata e outras doenças que afetam, principalmente os homens

A Prefeitura de Belford Roxo mobilizou várias equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para o maior evento da programação do Novembro

Azul, mês referente à prevenção ao câncer de próstata. A ação começou no

camelódromo em frente à estação ferroviária, no Centro, onde foram oferecidos

vários serviços de saúde, como vacinação, aferição de pressão, auriculoterapia,

atendimento com nutricionistas e psicólogos, além de triagem e encaminhamentos

para exames e consultas.

Durante o evento, especialistas esclareceram sobre as neoplasias (tumores) da

próstata, segundo tipo de câncer que mais afeta a população brasileira. Equipes da

Coordenadoria de Vigilância em Saúde Epidemiológica (Cvse/Semus) esclareceram

à população também sobre outras doenças como tabagismo, tuberculose e

Infeçções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Foram distribuídos preservativos e

panfletos educativos informando sobre a importância dos exames preventivos e os

sintomas que podem indicar a incidência de câncer de próstata.

Orientações

O aposentado Jorge Nelson da Silva, de 67 anos, estava passando pelo

Camelódromo e aproveitou a oportunidade para buscar atendimento. “A ação me

chamou atenção e aproveitei para colocar a saúde em dia. Recebi orientações e fui

muito bem atendidos a respeito da saúde bucal, câncer de próstata e outros

cuidados”, declarou Jorge.