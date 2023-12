Belford Roxo promove ações no mês do Dezembro Vermelho

Durante o evento são ministradas palestras e disponibilizados serviços

de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo (Semus) está promovendo ações

referentes ao Dezembro Vermelho, mês de luta contra a Aids, em várias unidades

especializadas e policlínicas. Na próxima quarta-feira (20), a partir das 9h, a equipe

do Centro de Acompanhamento e Controle Epidemiológico (Cace), em Santa Maria

(Avenida Estrela Branca, s/n), estará ministrando palestras para a população. Serão

disponibilizados serviços de saúde como marcação de consultas e

encaminhamentos para testagens de HIV e outras Infecções Sexualmente

Transmissíveis (ISTs).

Serão distribuídos material informativo sobre as ISTs, as formas de prevenção e

tratamento, além de preservativos (masculinos e femininos). O Cace é a unidade

especializada de referência da Semus no tratamento das ISTs.

A programação do Dezembro Vermelho em Belford Roxo coincidiu com o Dia

Mundial de Luta contra a Aids (01-12) com uma grande mobilização da Semus na

Praça de Areia Branca. Na segunda-feira (11-12), a programação aconteceu na

Policlínica Tamoios onde foram promovidas palestras, capacitação para as equipes,

encaminhamentos para exames específicos e distribuição de preservativos.