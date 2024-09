Belford Roxo promove Dia ‘D’ de Vacinação Antirrábica em diversos bairros no sábado

A imunização, coordenada pela Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses, será feita em 15 pontos diferentes do município

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses, promove no próximo sábado (28), o Dia ‘D’ de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, em diversos bairros do município. A vacinação acontecerá das 9h às 16h.

A raiva é uma doença letal transmitida do animal infectado para o homem, já que o vírus fica em grande quantidade na saliva. Para transmitir a doença, o animal deve ser portador do vírus da raiva, ou seja, não é toda mordida de cão e gato que tem o vírus da raiva.

Confira abaixo os endereços dos bairros que acontecerá a vacinação antirrábica

Heliópolis – Rua Geraldo Macedo, S/N (Praça De Heliópolis); Parque São Vicente – Av. Boulevard, S/N (Praça De São Vicente); Centro – Av. Benjamim Pinto Dias, 955 (Secretaria Municipal De Saúde); Bairro Das Graças – Rua Itajaí, 88 (UBS Antenor Paes Leme Pires); Santo Antônio Da Prata – Rua Clóvis Beviláqua, 350 (UBS José Benachio); Areia Branca – Rua Baraúna, 352 (E. M. Sebastião Herculano De Mattos); Andrade De Araújo – Rua Manuel Correa, 255 (Colégio Estadual Presidente João Goulart); Santa Maria – Av. Estrela Branca, N°1 (Policlínica Regional Santa Maria); Barro Vermelho – Estrada Do Barro Vermelho, S/N (Ciep 376 Claudio Coutinho); Recantus – Rua Dos Advogados, 120 (E. M. José Pinto Teixeira); São Francisco – Estrada Dos Macacos, 780 (E. M. São Francisco De Assis); Parque São Bernardo – Rua Caramuru, S/N (Praça Da Caramuru); Xavantes – Rua Taquaral, 779 (Escola Municipal Miguel Ângelo Leone); Piam – Rua Monte Pascoal, 1 (Paróquia São João Batista); Nova Piam – Rua Celi, 145 (Vila Olímpica).