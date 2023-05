Belford Roxo promove em escolas palestras de conscientização dos riscos do tabagismo

As ações começaram com orientações para os estudantes do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria Filomena Lopes Filha, no bairro Itaipu

Em preparação ao Dia Mundial Sem Tabaco, a Prefeitura de Belford Roxo, através das Secretarias Municipais de Saúde (Semus) e Educação (Semed), promoverá uma série de palestras e atividades pela conscientização dos riscos do tabagismo. As ações começaram nesta terça-feira (16), com orientações para os estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria Filomena Lopes Filha, no bairro Itaipu, e seguem até 1° de junho.

O grande momento está reservado para 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, quando serão promovidas atividades nas unidades de Saúde e na Rodoviária do Lote XV.

As atividades estão levando informação sobre os riscos do fumo e as doenças provocadas pelos componentes do cigarro, como cânceres e Acidente Vascular Cerebral (AVC). A Escola Municipal Maria Filomena Lopes Filha e o CIEP 177 – Constantino Reis foram as primeiras unidades a receber o evento.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a importância da campanha de conscientização sobre o tabagismo. “”O objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. Por isso, é fundamental o apoio do prefeito Waguinho a essas atividades que levam informação e prevenção aos munícipes”, concluiu o secretário.

Material técnico da campanha

Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), O Dia Mundial Sem Tabaco vem alertando sobre as doenças provocadas pelo fumo excessivo, principalmente o câncer. Por isso, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) é o responsável pela elaboração do material técnico da campanha antitabagismo e que é distribuído pelos Estados e Municípios. Pelos últimos dados divulgados em 2021, o Brasil tem hoje mais de 2 milhões de fumantes (ou 9,1%), apenas entre a população adulta (com 18 anos ou mais).

Mais de 170 pacientes recebem tratamento psicossocial

A coordenadora do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT) da Semus, Maria Verônica de Farias Leite, é a principal palestrante e responsável pelos eventos que marcarão o Dia Mundial Sem Tabaco em Belford Roxo.

“Estamos formando equipes especializadas no tratamento do tabagismo e ajudando na implantação do PMCT nas unidades de Saúde do Município. Além disso, mantemos uma parceria com o Programa de Saúde nas Escolas (PSE da Secretaria Municipal de Educação) para que os estudantes da rede Municipal sejam informados sobre os problemas provocados pelo fumo e replicadores dos serviços oferecidos pela Prefeitura para quem quer buscar o tratamento” explicou.

“O tabagismo é uma doença e tem todo um protocolo próprio para diagnóstico e tratamento. As equipes são credenciadas com treinamento e capacitação específica para tabagismo. Hoje, temos mais de 170 pacientes que recebem tratamento psicossocial e, quando necessário, até medicamentoso. Tudo gratuito, completou.