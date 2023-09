Belford Roxo promove encontro pela prevenção da gripe aviária

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs),

departamento da Coordenadoria Executiva em Vigilância Epidemiológica, da

Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo (Ceve/Semus) promoveu nesta quarta-feira (27), no Teatro da Cidade, um evento pela prevenção à gripe aviária voltada aos profissionais da educação. A atividade foi coordenada pelo Cievs e dirigida a gestores e profissionais das equipes pedagógicas da rede municipal de educação.

Em parceria com o Núcleo de Defesa Agropecuária do Estado, o encontro reuniu

mais de 90 diretores e coordenadores pedagógicos com o objetivo esclarecer sobre

a doença (Influenza Aviária – IA) e orientar sobre as formas de prevenção.

Palestraram no evento as coordenadoras do Cievs, Kátia Cilene Ferreira da Silva e

Cláudia Teixeira Cunha, e a representante do Núcleo de Defesa Agropecuária do

Estado, a médica veterinária Lilia Aparecida Marques. Foram repassadas

informações sobre a doença para maior divulgação pela comunidade escolar

principalmente para conter a contaminação. “Não há motivo para alarde. Apenas

que devemos evitar o contato com aves mortas, ou com suspeita da doença, como

forma de prevenção mesmo”, comentou Kátia Cilene. Foram distribuídos panfletos

informativos para serem repassados aos professores e estudantes da rede

municipal. “Belford Roxo está de parabéns por ser o primeiro a estabelecer essa

parceria importante para o monitoramento, controle e prevenção dessa doença”,

declarou Lilia Marques.

Grupo de trabalho

A Ceve/Semus mantém um grupo de trabalho com representantes das áreas de

saúde e educação do município para notificação e monitoramento de casos. Outras

iniciativas vêm sendo promovidas pela Semus como as ações voltadas para a

prevenção e capacitação dos servidores da limpeza urbana, responsáveis pelo

recolhimento de restos de aves mortas pela cidade. “A recomendação é não tocar

em aves mortas ou com sinais da doença. O melhor é chamar os agentes da

Prefeitura para que possam investigar cada caso”, informou Cláudia Teixeira. A

principal orientação à população é para não tocar nas aves abandonadas, doentes

ou mortas pelas ruas e que se evite que outros animais também tenham contato.