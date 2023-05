Belford Roxo promove Encontro sobre Educação Ambiental e Agroecologia

O evento reuniu professores que representaram todas as unidades da rede municipal de ensino, no Teatro da Cidade

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realizou o 1° Encontro sobre Educação Ambiental e Agroecologia. O evento reuniu professores que representaram todas as unidades da rede municipal de ensino, no Teatro da Cidade.

O encontro foi dividido em dois turnos, manhã e tarde, com a apresentação de palestras das professoras da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Ana Dantas e Fabiana de Carvalho. O objetivo do evento foi ouvir e construir novas iniciativas relacionadas ao tema principal, contribuindo com o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). A missão do programa é de promover a integração dos saberes nas dimensões ambientais para construir uma sociedade sustentável.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Igo Menezes, enfatizou a importância das ações e projetos. “Temos em andamento o Cine Meio Ambiente, o Projeto Replantar às margens do Rio Botas e a Horta Escolar em diversas unidades de ensino”, comentou. “Precisamos criar um ambiente saudável para desenvolver a educação ambiental e agroecologia, estimulando a cidadania ambiental nas escolas, que é onde se encontra o nosso futuro”, concluiu Igo.

Diálogo nas comunidades

A professora Fátima Duarte, representou a Secretaria de Educação do município no evento. “Fomentar o diálogo nas comunidades escolares é fundamental para fazer com que os alunos sejam multiplicadores dos bons hábitos”, pontuou. “É no âmbito escolar que o jovem desenvolve a capacidade de transformação, começando com os parentes e amigos. É importante promover esses espaços para uma educação sustentável”, acrescentou a palestrante e professora Fabiana de Carvalho.

O professor de matemática da escola municipal José Pinto Teixeira, João Carlos, participou do evento após ser o grande vencedor do prêmio Educador Transformador 2023 do Sebrae, com o projeto “Recoin: o dinheiro que vem do lixo”, unindo educação financeira com consciência ambiental.

“É uma alegria enorme receber esse reconhecimento nacional e contribuir com ensinamentos valiosos para os alunos. Essa conquista é uma prova de que somos capazes de fazer a diferença na nossa comunidade, compartilhando as boas práticas com todo município”, completou João Carlos, ao lado da diretora da unidade, Cláudia Sueli.