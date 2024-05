Belford Roxo promove formação continuada para os profissionais da Educação Infantil

Programação conta com rodas de leitura, dinâmicas em grupo, jogos e oficinas, abordando temáticas dos livros

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal da Educação, deu início nesta terça-feira (7) a formação continuada para os professores da educação infantil, na Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva. A formação ocorrerá até sexta-feira (10), com o evento de encerramento no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo.

O curso foi ministrado pela gerente pedagógica da Edições IPDH, Amanda Maia e outras formadoras da equipe que se dividiram em três turmas. A programação contou com rodas de leitura, dinâmicas em grupo, jogos e oficinas, abordando os temas dos livros, como desenvolvimento afetivo, cognitivo e de habilidades socioemocionais.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou a importância da formação. “É um momento especial para orientar os educadores e ampliar os conhecimentos das práticas pedagógicas”, comentou Denis. “É com muita alegria que vivenciamos essa oportunidade de se aprofundar no material didático para garantir que as crianças sejam protagonistas e construtoras do seu próprio saber”, completou a chefe municipal da divisão de Educação Infantil, Andrea Ranhada.

Espaço para ampliar a percepção

A gerente pedagógica da Edições IPDH, Amanda Maia, pontuou sobre a experiência educacional. “Aproveitamos esse espaço para ampliar a percepção dos profissionais no desenvolvimento de metodologias e repertório pedagógico”, pontuou. “Estamos discutindo os conhecimentos científicos trazendo o olhar deles para o mundo das essências, ao invés do mundo das aparências”, finalizou Amanda.

A professora da Creche Amor a Criança, Lucimara dos Santos, agradeceu pela formação continuada. “É fundamental acompanhar a evolução da educação para levar mais conhecimento para os alunos na sala de aula”, compartilhou. “Aprendemos muitos conteúdos que certamente vão aprimorar esse ensinamento e aprendizado diário”, completou Lucimara.