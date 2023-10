Belford Roxo promove ‘Guardiões da Fauna’ com alunos da rede municipal

Nossa terra, nosso futuro. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Sema), em parceria com a Secretaria de Defesa dos Animais e a de Educação, promoveu ontem (27) o evento do projeto “Guardiões da Fauna”, na Fazenda Boa Esperança. Em alusão ao Dia dos Animais (04-10), o evento contou com muitas atividades interativas e lúdicas para os alunos da rede municipal.

O projeto organizou um circuito que inspirou as futuras gerações com diversas lições sobre o meio ambiente. Com pinturas de rosto; travessias na Ponte de Três Cordas e Falsa Baiana; estandes da Águas do Rio, Projeto Tamar, APA Alto Iguaçu, Instituto EAE – Educação Ambiental e Ecoturismo e da equipe técnica da Sema. A ONG Sítio Pedagógico da Jacira protagonizou uma exposição de animais exóticos com a presença das corujas da Igreja e Orelhuda, e uma jiboia arco-íris da Amazônia.

Educação ambiental

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Igo Menezes, enfatizou que o projeto faz parte do fortalecimento da educação ambiental na cidade. “Esse evento especial constitui uma importante ferramenta para conscientizar e estimular ações conservacionistas da nossa fauna”, ressaltou. “Apresentamos animais silvestres às crianças, além de destacarmos a importância ecológica no ecossistema. Tudo isso com muita diversão e interação”, acrescentou Igo.

O aluno da escola municipal Manoel Gomes, Carlos Daniel Campos, de 15 anos, liderou um dos grupos que realizaram o circuito do evento. “As atividades foram muito divertidas e levaram muito conhecimento na interação com a natureza. Essa experiência foi única”, contou Carlos Daniel. “Achei legal correr, pular e respirar o ar livre. Conheci e fiz carinho em animais superinteressantes”, complementou a aluna da escola municipal José Mariano dos Passos, Emely Maira Silva, de 10 anos.