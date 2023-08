Belford Roxo promoverá ações no Dia Nacional de Combate ao Fumo

O Programa Municipal de Controle do Tabagismo preparou uma programação que começa hoje. As atividades vão acontecer em 10 unidades de saúde e em duas escolas da rede municipal até o dia 31, levando informações importantes sobre os males provocando pelo cigarro

A Prefeitura de Belford Roxo está preparando uma série de ações direcionadas ao Dia Nacional do Combate ao Fumo (29-08), data criada pelo Ministério da Saúde e voltada à conscientização e à prevenção do tabagismo. O Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT), coordenado pela Secretaria Executiva de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (Seve/Semus), preparou uma programação que começa nesta quinta-feira (17).

As ações passarão por 10 unidades de Saúde e duas escolas da Rede Municipal até o dia 31, levando informações importantes sobre os males provocando pela a nicotina (substância extraída do tabaco e que causa dependência), fumante involuntário, atendimento especializado e formas de tratamento com e/ou sem medicamentos. “Ainda precisamos alertar à população em geral de que o tabagismo é uma doença e que pode ter consequências gravíssimas”, comentou Maria Verônica Leite, coordenadora do PMCT/Seve/Semus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) classificam o tabagismo como uma epidemia que, além de provocar graves danos ao organismo, causa o empobrecimento da população e está associado diretamente aos 8 milhões de mortes registradas em todo o planeta. Estima-se que existam aproximadamente 1,1 bilhão de fumantes em todo o mundo, sendo que 80% deles vivem em países de baixa renda. Ou seja, nações onde dos cuidados com os que sofrem com os males do fumo sobrecarregam o sistema público e oneram mais os sistemas de saúde de países mais pobres.

Programação do Dia Nacional do Combate ao Fumo

A programação do Dia Nacional do Combate ao Fumo é a seguinte:

Dia 17/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS VI) Parque Amorim (Estrada Manoel de Sá, S/N); às 9h;

Dia 22/08 – Unidade Básica de Saúde (UBS) Ismael de Castro Rocha (Tua Nunes Sampaio, nº 560 – Andrade de Araújo), às 9h;

Dia 24/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS V) Nova Aurora (Rua Tomaz, Nº 38), às 10h;

Dia 28/08 – Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – Caps–AD (Rua Adil Miranda, Nº 98 – Centro), às 9h30;

Dia 29/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS I) Neuza Goulart Brizola (Av. Benjamin Pinto Dias, nº 1009 – Centro), às 9h30;

Dia 29/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS II) Vereador Pastor Antonino Gomes de Oliveira (Av.: Estrela Branca, nº 1 e 2, lote 32 – Santa Maria), às 13h;

Dia 29-08 – Escola Municipal Amélia Ricci Baroni (Rua Castro Alves, Nº 395 – Andrade de Araújo), às 13h30;

Dia 30/08 – Policlínica Regional de Saúde (PRS IV) Parque São José (Estrada Anibal da Mota S/N), às 8h30;

Unidade de Saúde da Família (USF) Sá Rego (Rua Oito de Dezembro, S/N – Heliópolis), às 9h;

Policlínica de Especialidades de Atenção ao Idoso (Av.: Retiro da Imprensa, S/N – Praça do Farrula);

Escola Municipal São Bento (Rua Mara, S/N – Wona)