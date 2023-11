Belford Roxo realiza a 1ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência

A Conferência da pessoa com Deficiência contou com a participação de

diversos segmentos da sociedade

A Prefeitura de Belford Roxo realizou a 1ª Conferência Municipal da Pessoa com

Deficiência na sede da OAB do município e na Escola Municipal de Educação

Especial Albert Sabin, com o objetivo de debater o tema “Cenário atual e futuro na

implementação dos direitos das pessoas com deficiência: construindo um Brasil

mais inclusivo”. O evento teve a participação da sociedade civil e dos órgãos

governamentais, como a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e o

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF/RJ).

A conferência é importante para que as pessoas possam se posicionar e expor as

suas demandas para que o poder público possa ouvir e viabilizar a realização

dessas políticas públicas. Dessas discussões das políticas municipais podem sair

delegados eleitos para uma conferência estadual e uma conferência nacional para

expor as demandas do município.

Primeira lei

“Em 2018, criarmos a primeira lei que tratava da questão PCD e foi um marco para a nossa cidade. Agora em 2023, estou à frente da Secretaria Municipal da Pessoa

com Deficiência, fazendo parte e opinando aqui nessa conferência. Eu estou muito

feliz!”, disse Elvis Jacob, o Elvis da Internet, destacando que um dos projetos em

andamento é a Central de Libras.

“A ideia é que a partir dele nós vamos tirar profissionais para poder atender nos hospitais. Para assim termos um plantão 24 horas atendendo, não só pessoas com deficiência auditiva, mas qualquer um que tenha a sua prioridade assegurada por lei”, completou o secretário Elvis Jacob.

O ativista da causa da pessoa com deficiência, Ailton Cesar, disse que qualquer

demanda que puder atender ao município já será de grande avanço. “Eu vim para

propor uma central de atendimento de demandas, pois hoje nós temos essa

carência e precisamos desse apoio “, completou.

Participantes

Participaram também da Conferência o ativista Social, José Antônio, a

representante do gabinete da vereadora Luciana Novaes, Olga Maria Tavares, a

atual presidente do COMDEF/BR, Ana Paula Cândida, o presidente da Comissão de

Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Belford Roxo, Sidnei Lima, e a

suplente de políticas para PCD, Jocilene Tavares.