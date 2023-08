Belford Roxo realiza encontro sobre práticas antirracistas

Evento divulgou o edital do 1º Prêmio César Marques, uma iniciativa do Centro de

Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha

A Prefeitura de Belford Roxo, através das Secretarias Municipais de Direitos

Humanos e Igualdade Racial, e da Educação, realizou um encontro para divulgar o

edital do 1º Prêmio César Marques, no Teatro da Cidade. O prêmio é uma iniciativa

do Centro de Desenvolvimento Criativo Se Essa Rua Fosse Minha, associação

privada sem fins lucrativos, para todos os municípios da Baixada Fluminense.

O objetivo é premiar professores que transformam a educação pública com práticas

pedagógicas antirracistas. Poderão participar profissionais que estejam em regência

de turma no Ensino Fundamental II (anos finais) e Ensino Médio, de todas as

modalidades de ensino, em unidades de ensino públicas localizadas na região da

Baixada Fluminense.

Serão três etapas de avaliação e o primeiro lugar receberá R$ 2.000,00, além de um

kit de livros de autores negros e conteúdo antirracistas, um curso online sobre

educação para as relações étnico-raciais e um troféu.

Legado inspirador

Para mais detalhes do edital, basta acessar o link:

https://forms.gle/VCRnzPN9Goes2SZC6. As inscrições poderão ser feitas até o dia

21 de setembro, no mesmo formulário eletrônico. A solenidade de premiação

acontecerá no dia 8 de dezembro.

O secretário municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Rafael de Milan,

enfatizou a importância desse trabalho. “O prêmio é uma homenagem ao militante

César Marques que deixou um legado inspirador para incentivar profissionais a

combaterem o racismo e desigualdade. Tenho certeza que teremos muitos

representantes de Belford Roxo”, pontuou Rafael, ao lado da subsecretária

municipal da pasta, Renata Aleixo.

A consultora da ONG Se Essa Rua Fosse Minha, Erika Odara, comentou sobre o

prêmio. “A primeira edição será dedicada aos professores com uma temática

antirracista, que abrange a história e cultura afro-brasileira e indígena”, frisou.

“Esperamos mobilizar todos os 13 municípios da Baixada para fomentar a promoção

da equidade racial e a valorização das nossas raízes”, completou Erika.

Quem foi César Marques?

Nascido em São João de Meriti, Antônio César Marques da Silva, também conhecido como Griot César, deixou um legado de produções teatrais e musicais que inspirou o público infantil, juvenil e adulto. Realizou trabalhos culturais desde os anos 70, e foi pioneiro na criação de espetáculos de produção local. Contribuiu com a estruturação da ONG Se Essa Rua Fosse Minha, como também o Circo Social e combateu o racismo estrutural no Rio e na Baixada Fluminense. Atuou incansavelmente em favelas e comunidades, até o falecimento no ano de 2019.