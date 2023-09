Belford Roxo realiza o 1º Motorock com shows na praça de Areia Branca

Um show de cultura, lazer e entretenimento. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o motoclube Irmandade de Punho, realizou a 1ª edição do Motorock, na praça de Areia Branca. O evento teve 12 horas de duração, e a apresentação ao vivo de cinco bandas de rock.

Diversas barraquinhas de comidas, bebidas, roupas e acessórios, tomaram conta de

grande parte da praça, com a presença de motoclubes da Baixada Fluminense e de

outros cantos do país. As bandas Motorbones, Tempo Raro, Ducarma, Tia Dolores e

Antares agitaram o público presente com sucessos do rock nacional e internacional.

O secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, destacou a importância da

realização da festa. “Esse é mais um evento gratuito e de qualidade. Aproveitamos

para dar espaço a arte e o lazer, valorizando o gênero musical, o cenário cultural e

atraindo turistas para o município”, comentou Robson.

Visitantes de outros estados

Um dos organizadores do evento e presidente do motoclube belforroxense Irmandade de Punho, Alexandre Joaquim, de 52 anos, ressaltou o sucesso do evento. “A realização desse evento só foi possível graças à parceria da gestão municipal. Temos visitantes de São Paulo, Minas Gerais e outros lugares do país para prestigiar esse dia lindo de festa e muita música”, frisou Alexandre.

A cabelereira e moradora de Campo Grande, Fabiola Laurentino, de 41 anos, agradeceu pela realização do evento. “A organização ficou ótima e o repertório das músicas animou todo mundo. Belford Roxo está de parabéns, e a primeira edição foi muito boa”, afirmou Fabiola.

A consultora de vendas e moradora de Nova Iguaçu, Andrea Cardoso, de 35 anos, é integrante do motoclube Legião Laranja e acompanhou as apresentações. “Feliz de estar aqui e ter esse espaço com várias atrações. Espero que venham mais eventos como esse que movimentam a cultura”, concluiu Andrea.