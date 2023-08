Belford Roxo realiza palestra especial para educadores da rede municipal

Secretário Denis Macedo, secretário Matheus Carneiro, vereador Matheus Igual a Você e a diretora executiva das Edições IPDH, Alessandra Monteiro/Rafael Barreto/PMBR

Educação que transforma o mundo. A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da

Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a editora IPDH, promoveu uma

palestra especial com o escritor, professor e psicólogo Rossandro Klinjey, para os

educadores da rede municipal de ensino. O evento, que acontece pela 5ª edição,

ocorreu na Igreja de Nova Vida, em Heliópolis.

Professores, orientadores e gestores das creches e escolas municipais participaram

da palestra em dois turnos, com o tema “A arte de educar incentivando afetividades

na comunidade escolar”, que explorou as diferentes camadas e vínculos

fundamentais para estabelecer uma forte relação professor-aluno, além de outros

ensinamentos valiosos referentes ao ambiente escolar.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que o evento já faz

parte da tradição de Belford Roxo. “Esse encontro é importante para a nossa rede

discutir causas e questões da educação no município. Nesta quinta edição, nós

ampliamos o número de participantes e recebemos um palestrante renomado para

enriquecer as experiências dos participantes”, frisou Denis, acompanhado do

vereador Matheus Igual Você, que representou a Câmara Legislativa de Belford

Roxo.

Qualidade do ensino

Atento à palestra, o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços

públicos, Matheus Carneiro, ressaltou sobre a importância do encontro. “Temos a

felicidade de trazer um palestrante excepcional abordando um tema voltado para o

futuro, que são as nossas crianças”, enfatizou. “Estamos cuidando da educação

para ampliar a qualidade do ensino, fomentar projetos pedagógicos inovadores e

iniciativas que contribuem para o aprendizado”, completou Matheus, ao lado da

diretora executiva das Edições IPDH, Alessandra Monteiro.

De acordo com o palestrante Rossandro Klinjey, o evento é fundamental para

inspirar e motivar os profissionais da educação. “Visito Belford Roxo com muita

alegria trazendo um conforto e reforçando a importância que esses profissionais tem para a sociedade”, afirmou. “Esse momento é sobre acolher e construir um ambiente engajador na comunidade escolar”, concluiu Rossandro.

A secretária da escola municipal José Cesário Praça, Sandra Espinosa, revelou que

a experiência foi proveitosa. “Esse evento fortalece o grupo escolar e faz com que

os profissionais aprendam a reencantar os alunos em todas as unidades”, contou

Sandra. “É preciso abordar o socioemocional e agregar mais valor para a sala de

aula, garantindo o desenvolvimento do corpo discente no processo de

aprendizagem”, acrescentou a chefe municipal dos orientadores e supervisores

escolares, Marta Mourão.