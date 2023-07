Belford Roxo realizará assinatura de contratos da Saúde na segunda-feira

Alguns candidatos já entregaram a documentação. O prazo foi prorrogado até esta sexta (28)

A Prefeitura de Belford Roxo vai realizar na próxima segunda-feira (31) a assinatura

de contratos dos aprovados do processo seletivo de agentes comunitários da Saúde

e agentes de combate a endemias, no RH da sede da Prefeitura, na Avenida

Joaquim da Costa Lima, 3.250, São Bernardo, ao lado do Fórum. O horário será de

9h às 17h.

Os candidatos que não compareceram na entrega de documentos no último sábado

(22-07), poderão realizar o procedimento até esta sexta-feira (28-07), no RH da

Prefeitura, de 9h às 17h.

No total foram 1.268 vagas para os cargos da Saúde, sendo 984 (50 vagas para

pessoas com deficiência) agentes comunitários de saúde (ACS) e 284 (14 vagas

pessoas com deficiência) agentes de combate a endemias (ACE). O salário para

ambos os cargos é de R$ 2.640, com 40 horas semanais de trabalho.

Área de atuação

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, falta pouco para os novos profissionais serem acolhidos e encaminhados às áreas de atuação. “As

expectativas são as melhores possíveis para os novos agentes entrarem logo em

ação. Em breve receberemos esses reforços para ampliar o oferecimento de Saúde

no município”, concluiu Christian.

O morador do bairro Xavantes, Fernando Bichara, de 30 anos, foi o primeiro

colocado na prova para agente comunitário da Saúde no bairro e apresentou a

documentação solicitada no último sábado. “Estudei mais de 5 horas para a prova e

não vejo a hora de começar a trabalhar. Estou à disposição para ajudar na saúde do

meu bairro, onde fui nascido e criado”, contou Fernando.