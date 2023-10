Belford Roxo segue programação intensa no Outubro Rosa no Wona

A Policlínica do Wona abriu espaço para mais uma ação do Outubro Rosa em

Belford Roxo. Palestras, distribuição de panfletos informativos, vacinação, consultas

e encaminhamento para exames, foram algumas das atividades do evento relativo à

conscientização e à prevenção aos cânceres de mama e colo do útero. A unidade

recebeu decoração temática em tons de rosa e o público participou de dinâmicas

sobre o autoexame das mamas e quais as alterações no corpo podem indicar

possíveis tumores (neoplasias).

A programação do Outubro Rosa prosseguiu na Policlínica Mariza Ribeiro da Silva

no Redentor; e na Unidade de Saúde da Família (USF) do Parque Esperança . Na

quarta-feira (25-10), as atividades do Outubro Rosa acontecerão nas policlínicas

Antonino Gomes de Oliveira (Av.: Estrela Branca, s/n), em Santa Maria, e de Itaipu (Rua Sociedade, s/n), com início previsto para às 9h.

As policlínicas de Especialidades de Atenção ao Idoso (Rua Dr. Lino Evangelino da

Frota, s/n – Farrula) e à Criança e ao Adolescente (Peaca), no Centro, recebem a

programação na quinta-feira, às 9h e às 10h, respectivamente. O encerramento do

Outubro Rosa em Belford Roxo terá um evento especial, com a presença de várias

autoridades, na Clínica da Mulher (Rua Lúcia, s/n – Centro). Os cânceres de mama

e de colo do útero são as doenças oncológicas que mais acometem mulheres em

todo. Quando diagnosticado no início, as chances de cura aumentam

significativamente.

Mutirão de vacinação

A imunização avança em Belford Roxo em mais uma etapa do Mutirão de

Vacinação, iniciativa da Prefeitura para oferecer as aplicações também nos finais de

semana aos moradores de vários bairros. Os pontos de aplicação funcionaram, das

9h às 13h, nos bairros da Prata e Lote XV. O Mutirão de Vacinação é promovido

pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde (Cvse/Semus), em parceria com várias instituições da sociedade civil da cidade.

Os moradores da Prata foram vacinados no ponto de imunização instalado na Igreja

do Bom Samaritano (Rua Amadeu Soares, 94), enquanto no Lote XV e bairros

próximos doses foram disponibilizadas na Primeira Igreja Batista (Rua Francisco

Monteiro,1). As vacinas são eficazes e garantem a proteção contra várias doenças

como Covid-19 e gripe (Influenza).

O Ministério da Saúde vem informando que os indicadores da imunização têm ficado abaixo do esperado em todo o Brasil e recomenda a atualização dos cartões de vacinação nas unidades e nas ações especiais, como os mutirões de Belford Roxo.