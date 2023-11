Belford Roxo será palco do Festival Literário e Cultural – Baixada Fluminense

No Festival Literário e Cultural, que acontece entre os dias 6 e 10 de novembro no bairro de São Bernardo, as crianças poderão participar de oficinas de contação de história

Belford Roxo sediará entre os dias 6 e 10 de novembro, o Festival Literário e Cultural – Baixada Fluminense (FLIC-Baixada), em frente à sede da Prefeitura, no bairro de São Bernardo. Com o patrocínio da Light e do Governo do Estado do Rio, o evento gratuito começará sempre às 9h e será dedicado à promoção do esporte, educação, empreendedorismo, gestão de carreira e inclusão social.

Com o objetivo de inspirar, educar e unir a comunidade por meio de atividades relevantes, o festival valoriza a pluralidade e a diversidade. O FLIC-Baixada acontece através da Secretaria Estadual de Esporte e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a realização da Four X Entertainment e o apoio da Prefeitura de Belford Roxo.

A programação do festival contará com palestras e debates literários, rodas de leitura e conversa, painéis, contação de história, oficinas criativas, apresentações teatrais, musicais e de dança, encontro com autores, lançamento de obras, espaço expositivo, feira de livros e acessibilidade.

Samba e sertanejo

No dia do encerramento (10-11), a partir das 18h, o FLIC-Baixada abre o palco para os shows de Mari Henrique, Jussara e Gabi Hadassa, com o melhor do samba e sertanejo que promete animar o público presente.

“Estimular o gosto pela literatura e pelas artes é fundamental para desenvolver o potencial criativo da nossa comunidade. Além de enfatizar o hábito de leitura entre crianças, jovens e adultos”, acrescentou o secretário municipal de Educação, Denis Macedo.