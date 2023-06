Belford Roxo vacina 1.638 animais contra raiva em mais três bairros

Vacinação gratuita para o seu animal. Cães e gatos de mais três bairros receberam

a visita da Campanha de Vacinação Antirrábica em Belford Roxo. A equipe do

Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses vacinou 1.638 animais, sendo

1.342 cães e 296 gatos, na última quarta-feira (28).

A segunda etapa de imunização esteve presente na Subprefeitura do Parque

Amorim, no Campo do Cantão do Vale do Ipê, e na Praça das Américas, no Jardim

Brasil.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, reforçou a importância da

campanha. “A vacina é fundamental tanto para a proteção dos animais quanto para

os próprios seres humanos. Precisamos romper o ciclo da raiva urbana e a

letalidade da doença”, frisou Christian.

“Nosso cronograma é anual e vamos ampliar o alcance da imunização para diversos bairros do município. É o momento de proteger o maior número de animais que pudermos”, completou o secretário especial de Saúde, Brayan Lima.

Melinda imunizada

O morador do Vale do Ipê, Fábio Américo, de 39 anos, compareceu a ação de

imunização com a cachorrinha Melinda, de 5 anos. “Esse serviço gratuito é um

gasto a menos com os nossos animais. Agradeço pela campanha de vacinação,

venho todo ano para reforçar a dose”, contou Fábio.

A moradora do Parque Amorim, Carla Silva, de 42 anos, levou de bicicleta a cadela

Paçoca para tomar a vacina. “O atendimento foi rápido. Estou sempre de olho na

vacinação para cuidar da saúde dela. Fico feliz pela campanha chegar até o meu

bairro, facilita as nossas vidas”, ressaltou Carla.