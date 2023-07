Bicheiro consegue escapar de cerco da Polícia Civil e MPRJ

Um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, o contraventor Bernardo Bello

escapou de ser preso nesta quinta-feira (27) em uma operação da Polícia Civil do RJ e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para prender envolvidos na morte do advogado Carlos Daniel Dias André, em maio de 2022, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Três pessoas foram presas. Bello já é considerado foragido.

Os agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)

e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ)

saíram para cumprir, no total, 6 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão nos

bairros da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Olaria, Penha,

Piedade e Quintino Bocaiúva. A polícia apreendeu dinheiro em espécie e várias

armas, como pistolas, fuzis e submetralhadoras.

“Investigações complexas porque essas organizações têm marcas e precisam de

expertise. Essa é uma ação de um momento que vem de instabilidade no submundo

(do crime) e essa é uma resposta para a população”, disse em coletiva o promotor e

chefe do Gaeco, Fábio Correa.

“Conseguimos identificar todos os personagens (da morte). Estamos lidando com

criminosos que fazem crimes complexos. O Bernardo Bello teve um mandado de

prisão expedido pela Justiça e estamos nas ruas para buscá-lo e capturá-lo”,

enfatizou Henrique Damasceno, diretor do Departamento-Geral de Homicídios e

Proteção à Pessoa (DGHPP).

“A vítima foi executada dentro de um carro blindado, à luz do dia, na frente de todo

mundo e nos braços do próprio filho. Isso afeta a dignidade de toda pessoa.

Queremos cessar a atuação desses criminosos. Conseguimos identificar a atuação

de todos os denunciados”, disse o promotor Pedro Simão ao destacar a “ousadia” de

como a organização criminosa agia.