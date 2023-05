Biden apela ao Congresso por leis que controlem o uso de armas depois de novo tiroteio com nove mortos 

Tiroteio deixou nove mortos, incluindo o atirador, em um shopping do Texas

ESTADOS UNIDOS – O presidente dos EUA, Joe Biden, pediu neste domingo (7) ao Congresso que aprove leis de controle de armas após mais um tiroteio em massa que deixou nove mortos, incluindo o atirador, em um shopping do Texas no último sábado (6).

O presidente democrata renovou os apelos ao Congresso para proibir armas de assalto e carregadores de alta capacidade, bem como para implementar verificações universais de antecedentes e acabar com a imunidade para fabricantes de armas. Há poucas chances de que a Câmara e o Senado, estreitamente divididos, aprovem essa legislação, embora as pesquisas mostrem que a maioria dos americanos apoia a

verificação de antecedentes.

Biden, que já fez apelos semelhantes antes, disse que o agressor do shopping Allen Premium Outlets, em Allen, um subúrbio ao norte de Dallas, usava equipamento tático e estava armado com uma arma de assalto estilo AR-15. O atirador matou oito pessoas, incluindo crianças, e feriu pelo menos sete, antes que um policial o matasse, disse a polícia no sábado.

Tiroteios em massa se tornaram comuns nos Estados Unidos, com pelo menos 199 mortos até agora em 2023, o maior número neste intervalo do ano desde pelo menos 2016, de acordo com o Gun Violence Archive. O grupo sem fins lucrativos define um tiroteio em massa como aquele em que quatro ou mais pessoas são feridas ou mortas, sem incluir o atirador.