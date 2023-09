Boletim médico de Kayky Brito diz que ele está na UTI, sedado e com ventilação mecânica

Ator foi atropelado na madrugada do sábado (2), na Barra da Tijuca, e está internado no Copa D’or, Zona Sul do Rio

Um boletim médico do ator Kayky Brito, 34 anos, foi divulgado na noite destes sábado (2) pelo Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O comunicado fala que o ator foi admitido na unidade com politraumatismos e que se encontra na UTI do hospital.

“O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D’Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI”, informou.

Câmera registrou acidente

Kayky brito foi atropelado na madrugada do sábado (2), na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança do local registrou o acidente (veja no vídeo acima).

Nas imagens, a câmera marca o horário de 00h50, quando o ator volta de seu carro – onde havia ido guardar algo -, e é atingido.

Kayky foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo, e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio.

No local, ele passou por exames e foi estabilizado. No final da tarde do sábado, ele foi transferido para o Hospital Copa D’or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

A irmã do ator, Shtefany Brito, acompanhou os trâmites de transferência e, na saída do hospital, falou rapidamente com a imprensa.

“Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele”, disse emocionada.

Traumatismo craniano e fraturas

Kayky Brito foi diagnosticado com politraumas pelo corpo, e também um traumatismo craniano, que é o que mais preocupa os médicos. O ator foi sedado e intubado para respirar melhor.

Em um comunicado postado por Sthefany Brito, irmã de Kayky, nas redes sociais – e antes da transferência-, ela disse que o ator estava estável dentro do seu quadro.

Caso é considerado grave

No início da tarde a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um curto boletim médico dando conta que o estado de saúde do ator permanecia grave. O ator teve vários traumas pelo corpo e traumatismo craniano.

Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo quando atravessava a via, na altura do condomínio Barra Bela.

O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ªDP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, onde fez o exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica pelo atropelador.

O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 1h da manhã, o rapaz foi socorrido e levado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade.

De acordo com o delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ªDP, o motorista do carro de aplicativo foi autuado por lesão corporal de trânsito.

Antes de ser levado pelos militares, o ator apresentou problemas na respiração.

Um dos papéis de destaque do ator foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete, que era garoto que havia sido criado como se fosse menina. (Com informações do g1).