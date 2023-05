Bolsonarista mata primo apoiador de Lula a tiros em bar, diz delegado

Edvan de Sousa Abreu não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Otalício, primo

bolsonarista, fugiu após o crime

O agricultor Edvan de Sousa Abreu, 38 anos, apoiador do presidente Luiz Inácio

Lula da Silva (PT), foi morto a tiros, na madrugada do último sábado (27/5), depois

de uma briga por motivações políticas. Ele teria sido atingido pelo próprio primo,

identificado como Otalício de Sousa Abreu, que é bolsonarista, em um bar no sítio

onde moravam, na zona rural de São João do Rio do Peixe (PB).

As informações foram repassadas nesta segunda-feira (29/5) pelo delegado titular

do caso, Francisco Filho, da Polícia Civil da Paraíba. A ocorrência é tratada como

homicídio por motivação política.

O suspeito fugiu depois do crime, por volta de 1h30 de sábado, e ainda não foi

localizado, de acordo com a Polícia Militar (PM). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As divergências entre os parentes começaram durante as eleições presidenciais de

2022. Edvan e Otalício fizeram uma aposta sobre o candidato vencedor do pleito.

Após a vitória de Lula no segundo turno, o primo bolsonarista fez o pagamento de

R$ 1 mil à vítima.

De acordo com o delegado, Otalício se queixou a conhecidos que Edvan estaria

“zombando dele por ter perdido”. Os primos, porém, não teriam discutido

novamente.

Na madrugada de sábado, relatou o investigador Francisco Filho, Edvan e Otalício

brigaram por motivos políticos. O primo bolsonarista, então, “foi à sua residência e

voltou armado, disparando vários disparos de arma de fogo no Edvan”, detalhou o

delegado.