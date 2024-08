Bombeiro leva três tiros em assalto em Nova Iguaçu

Tales Santos da Silva, de 50 anos, foi atingido no abdômen, tórax, coxa e braço. Ele segue internado em estado grave no HGNI

Familiares do bombeiro Tales Santos da Silva, de 50 anos, estiveram no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na tarde desta segunda-feira (26), para acompanhar a evolução do seu quadro de saúde depois dele passar por uma cirurgia. O militar, atingido no abdômen, tórax, coxa e braço, segue internado em estado grave, após ser baleado ao reagir a um assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O professor Hudson Santos da Silva, de 46 anos, irmão de Tales, contou que ele foi atingido em quatro regiões do corpo por cinco tiros depois dele reagir a um assalto no bairro Valverde. O crime aconteceu há 10 minutos de onde o bombeiro mora. Apesar dos ferimentos, a família segue esperançosa sobre sua melhora.

“A moto fechou o carro dele e o cara foi no lado dele com a arma. Ele não tinha outra opção, então ele troca de tiro, sai do carro se arrastando e troca tiro de novo à queima-roupa. Ele se abriga em uma loja, que fica ao lado de uma oficina de motos. Essas pessoas socorreram ele.Estamos devastados, mas cheios de esperança. A gente precisa de fé e de Deus nessa circunstância”, completou.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 56ª DP (Comendador Soares) realizam diligências para identificar e localizar os autores do crime.

Socorro imediato

Segundo Hudson, o socorro imediato de seu irmão foi circunstancial para que ele continuasse vivo. Tales deu entrada no HGNI e passou por cirurgia imediatamente. No local, o militar recebeu quatro bolsas de sangue. A família iniciou uma campanha de doação para que possa ajudá-lo.

Atualmente, Tales segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado grave, pós-cirurgia.

As doações para o bombeiro podem ser realizadas no próprio hospital de segunda a sábado, das 7h30 às 18h. Na cidade do Rio, há a possibilidade de doação nos bancos de sangue Serum localizados na Avenida Marechal Floriano, no Centro, e na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ambos os locais recebem sangue todos os dias das 7h às 18h.

Ainda existe uma clínica na Rua Doutor Paulo Hervê, em Petrópolis, na Região Serrana, que também recebe as doações todos os dias, das 7h às 18h.