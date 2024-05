Bonde armado com pistolas e fuzis faz arrastão na Zona Norte do Rio

A câmara de segurança de um carro flagrou os criminosos durante arrastão na noite do último domingo (12), na Rua 24 de Maio, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

As imagens mostram que os carros estavam se aproximando do semáforo quando os homens descem de um carro. O segundo bandido a descer do carro aparece mancando e anuncia o assalto pulando em uma perna só. Três criminosos descem do mesmo carro, armados com fuzis e pistolas. O bandido que está de camisa branca e bermuda jeans chega a apontar o fuzil para o motorista que está sendo assaltado.

É possível perceber que eles levam um carro e outros itens, como celulares e alianças.

A vítima que estava no carro que filmou o assalto registrou a ocorrência no site da Polícia Civil.