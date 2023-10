“Bonde do Zinho” ameaça de morte governador do RJ, Cláudio Castro, e sua família

Relatório reservado de caráter “urgentíssimo” da Polícia Civil afirma ter detectado ameaças de morte a Cláudio Castro pela maior milícia do RJ

Em relatório reservado de caráter “urgentíssimo”, a Polícia Civil do Rio afirma ter

detectado ameaças de morte ao governador Cláudio Castro e sua família pelo

“Bonde do Zinho”, uma referência ao chefe da maior milícia do Estado Luiz Antônio

da Silva Braga. “Dados oriundos de fonte humana a respeito de ameaça ao Exmo.

Sr. Governador Cláudio Castro e seus familiares. Tais dados dão conta de que as

referidas ameaças têm origem na orcrim (organização criminosa) do tipo milícia

denominada ‘Bonde do Zinho’, em represália à morte de Matheus da Silva Rezende,

vulgo Faustão, morto em confronto com policiais civis na última segunda-feira (23)”.

A morte do bandido, em confronto com policiais, deflagrou a onda de violência na

última segunda-feira (23) na Zona Oeste do Rio, com 35 ônibus, um trem e uma

estação de BRT incendiados.

Retaliação pela morte de sobrinho

Ainda de acordo com o documento produzido pela Inteligência, a ameaça a Castro

seria uma retaliação da milícia à operação que culminou com a morte do sobrinho

A segurança do chefe do Executivo estadual, bem como de sua mulher e de seus

dois filhos, já foi reforçada.

Chefe da milícia de Pedra de Guaratiba é baleado em confronto com a polícia

O chefe da milícia em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, Marcelo de Luna

Silva, de 34 anos, vulgo ‘Bokinha’, foi baleado durante confronto com policiais civis

na tarde desta quinta-feira (26). O segurança do criminoso, que não teve a identidade divulgada, também foi baleado. A dupla foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O estado de saúde de Marcelo é considerado estável. Não há informações sobre o estado de saúde do segurança.

A Polícia Civil informou que os agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais

(Core) e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado

(Draco) realizavam uma operação para confirmar informações de inteligência em

Guaratiba sobre integrantes da milícia ‘Zinho’.

Por volta das 5h26, momentos depois da operação em Pedra de Guaratiba, o

Centro de Operações Rio informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para

verificar um incêndio em um carro na Rua Sumuru, em Pedra de Guaratiba. De

acordo com a corporação dos bombeiros, o veículo pegou fogo durante a

ocorrência policial que terminou com dois milicianos baleados.

‘Bokinha’ é conhecido como um dos homens de confiança de Zinho e era

responsável por comandar a organização criminosa nas áreas de Sepetiba e

Guaratiba. Esta é a segunda perda importante, em menos de uma semana, para a

milícia de Zinho. Na última segunda-feira (23), Matheus da Silva Rezende, o

‘Faustão’, sobrinho de Zinho, morreu durante confronto com policiais civis na

comunidade Três Pontes, em Santa Cruz.