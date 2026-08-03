Bope apreende armas e drogas em operação na Zona Sudoeste do Rio

Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais tinham o objetivo da incursão foi combater grupos criminosos envolvidos nas disputas pelo controle territorial da região. Criminosos conseguiram fugir e abandonaram uma pistola, munições, rádios comunicadores e drogas

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou neste domingo (2), uma operação nas comunidades César Maia e Coroado, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, o objetivo da incursão foi combater grupos criminosos envolvidos nas disputas pelo controle territorial da região.

Durante a entrada dos policiais nas comunidades, suspeitos fugiram antes de serem abordados e abandonaram uma pistola, munições, rádios comunicadores e drogas. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Ninguém foi preso.

A ofensiva acontece poucos dias depois de outra operação do Bope nas mesmas comunidades. Na última terça-feira (28), um homem foi preso em flagrante após trocar tiros com os policiais.

Guerra por região

Nos últimos meses, Vargem Grande se tornou um dos principais focos da guerra pelo controle territorial na Zona Sudoeste. A proximidade com Rio das Pedras fez da região uma área de interesse para o Comando Vermelho, que tenta expandir seu domínio sobre territórios historicamente controlados pela milícia.

Segundo reportagem especial do Agenda do Poder, diante desse avanço, grupos milicianos passaram a atuar em aliança com traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) para conter a expansão do CV e manter o controle sobre a região, onde também são denunciadas práticas de extorsão contra moradores e comerciantes.