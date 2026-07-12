Bope prende 9 suspeitos e apreende 4 fuzis durante operação em Vargem Pequena

Ação foi motivada por relatórios de inteligência que apontavam planos de ataques do Comando Vermelho de realizar ataques contra grupos rivais que atuam em áreas vizinhas

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Políciais Especiais) capturaram nove suspeitos e apreenderam quatro fuzis durante uma incursão na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, na manhã deste sábado (11). A mobilização da unidade de elite da Polícia Militar ocorre na Zona Oeste do Rio.

A intervenção foi motivada por relatórios de inteligência que apontavam planos de ataques do Comando Vermelho. De acordo com a corporação, os criminosos pretendiam realizar investidas contra grupos rivais que atuam em áreas vizinhas.

A Polícia Militar confirmou que o policiamento foi reforçado na região desde as primeiras horas do dia para desarticular a movimentação da facção. A estratégia busca garantir a segurança dos moradores e impedir a expansão de territórios criminosos na região sudoeste da cidade.

Balanço

O balanço oficial da operação contabiliza os 9 presos e o armamento de guerra recolhido. Todo o material apreendido e os custodiados serão encaminhados para a delegacia da área para o registro formal da ocorrência.

As buscas e o cerco tático continuam no interior da localidade.

A operação segue em andamento e os agentes permanecem no terreno para estabilizar a comunidade e localizar possíveis novos depósitos de armas.