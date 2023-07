Botafogo oferece a Bruno Lage contrato até o fim de 2024

O Botafogo ofereceu para o técnico Bruno Lage um contrato válido até dezembro de 2024 para ele assumir o comando da equipe no lugar de Luís Castro.

De acordo com informações, John Textor é o maior entusiasta do português e trata a negociação quase como uma “obsessão”. Por sua vez, Lage gostou do que ouviu sobre o Botafogo e avisou que avaliaria com bastante carinho a proposta.

O Botafogo ainda espera uma resposta de Lage, que está desempregado desde outubro de 2022, quando deixou o Wolverhampton, da Premier League. Recentemente, o português foi alvo do Atlético-MG, mas respondeu que não tinha interesse de ir para o Brasil. Agora, as conversas caminham de forma diferente com o Botafogo.